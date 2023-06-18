هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. ومغردون: “نتمنى لكم الدرجة الكاملة”

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تصدر هاشتاق “الاختبارات” الترند في المملكة، صباح اليوم الأحد، مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وقال أحد المغردين: صباح الخِير يا مُكافحين أحب أذكركم بأن من اعتمد على الله لا ملّ ولا قلّ ولا ضلّ ولا ذُلّ؛ لذلك شدوا حيلكم، الضعافه مانحبها، بالتوفيق للجميع في الاختبارات.

دعوات بالتوفيق

وأضاف آخر: “اللهم وفق طلابنا وطالباتنا في الإختبارات، وألهمهم الصواب، اللهم نوّر قلوبهم وعقولهم وبصائرهم..

واجعل ثمرة جهدهم نجاحًا دائمًا وتوفيقًا، يارب سهّل لهم كل صعب وارزقهم فرحة النجاح”.

وتابع ثالث قائلاً: “استمتعوا في الاختبارات ستفتقدونها مستقبلاً وستفتقدون هذه الأجواء”.

وقال مغرد رابع: إلى إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات: اسأل الله العظيم لكم التوفيق في الاختبارات، وأتمنى لكم الدرجة الكاملة بإذن الله.

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اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

الاختبارات تستمر 5 أيام

ويؤدي الطلاب والطالبات، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأنهت الإدارات العامة للتعليم كافة الاستعدادات لاختبارات جميع المراحل الدراسية، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام.

6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات

وينتظم نحو ستة ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.