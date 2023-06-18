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خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق
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خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق
٠٧:٢٩:٥٤ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم وأيسر الخطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق.

خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم سابق

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه خدمة متوفرة لجميع الحجاج الذين سددوا قيمة الحجز ثم ألغوه، وذلك لاسترجاع قيمة الحجز المدفوع، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ارفع طلبًا عن طريق بوابة الحجوزات.

2 – يتم استقبال الطلب ومعالجته.

3 – يتم اتخاذ القرار.

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المتطلبات

1 – وجود مبلغ حجز ملغٍ مستحق.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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