اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

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يؤدي الطلاب والطالبات، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

الاختبارات تستمر 5 أيام

وأنهت الإدارات العامة للتعليم كافة الاستعدادات لاختبارات جميع المراحل الدراسية، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام.

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6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات

وينتظم نحو ستة ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

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ضوابط وتعليمات متعلقة بلائحة الاختبارات

وأشارت وزارة التعليم، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها؛ ومنها:

– انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد.

– عدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية؛ وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس.

– لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

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التصحيح والمراجعة والرصد

وتتابع وزارة التعليم، تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له.

وأكدت على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

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تنظيم أعمال الاختبارات

وشكّلت إدارات التعليم، منذ وقت مبكر، عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات.

وقامت بدعوة مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.​

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد.

إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات ووضع فرص التحسين.