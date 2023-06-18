هل أنت منهم؟ هذه الفئات ممنوعة من شرب الشاي الأخضر

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يعد الشاي الأخضر من المشروبات المهمة للجسم؛ لاحتوائه على مركبات نباتية مفيدة، كما أن شُربه ليلاً قد يؤدي إلى تحسين النوم، وتوفير خصائص إضافية معززة لصحة الجسم.

مضادات الأكسدة

ويُشتق الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصيني الغني بالمركبات المفيدة، إذ يحتوي على الكاتشين، وهي مجموعة من المواد التي تشمل نوعيات مختلفة من مضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها السبب الرئيس وراء الخصائص الطبية القوية للشاي الأخضر.

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تعزيز وظائف الخلايا العصبية

كذلك يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي يمكن أن تعزز وظائف الخلايا العصبية، وتحسّن مزاجك، وسرعة رد الفعل لديك، والذاكرة.

تحسين وظائف المخ

علاوة على ما سبق، فإن أكثر الأحماض الأمينية وفرة في الشاي الأخضر هو الثيانين، والذي يُعتقد أنه يحسّن وظائف المخ، ويقلل من التوتر، ويعزز الاسترخاء.

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5 فوائد صحية للشاي الأخضر

وتعمل هذه المركبات على توفير العديد من الفوائد الصحية، ومنها:

1 – تحسين وظائف المخ.

2 – تعزيز فقدان الوزن.

3 – الحماية نسبيًا من السرطان.

4 – تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

5 – الحد من أمراض القلب.

وتقول: “يُنصح بشرب الشاي الأخضر بعد مضي ساعة على تناول الطعام ولكن ليس قبل النوم، لتجنب الأرق”.

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فئات ممنوعة من الشاي الأخضر

لكن هناك بعض المحاذير عند شرب الشاي الأخضر، فقد قالت آنا سفيريدوفا، رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية، إنها “لا تنصح فئات معينة بشرب الشاي الأخضر، وهي:

– النساء الحوامل؛ لأنه يحتوي على مادة التانين التي تمنع امتصاص حمض الفوليك الضروري لنمو طبيعي للجهاز العصبي للجنين.

– الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم.

– من يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

– الذين يعانون من هشاشة العظام؛ لأن مادة التانين تمنع امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في الأمعاء الدقيقة.

– لا ينصح من يعاني من التهاب المعدة والقرحة ومرض الارتجاع المعدي المريئي بشربه؛ لأن الشاي الأخضر يزيد من حموضة عصارة المعدة.