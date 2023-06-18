منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا تعيق الرؤية الأفقية على 7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وأضاف أنها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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أمطار رعدية على جازان وعسير

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، وعسير.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.