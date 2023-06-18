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هل يعاني طفلكِ من النحافة؟ 5 وصفات بسيطة لزيادة وزنه
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هل يعاني طفلكِ من النحافة؟ 5 وصفات بسيطة لزيادة وزنه

هل يعاني طفلكِ من النحافة؟ 5 وصفات بسيطة لزيادة وزنه

هل يعاني طفلكِ من النحافة؟ 5 وصفات بسيطة لزيادة وزنه
٠٥:٢٠:٠٨ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتسبب نحافة الكثير من الأطفال، وخاصة في السنوات الأولى التي يفضلون فيها اللعب واللهو الكثير، في شكوى أمهاتهن المتكررة للطبيب، خوفًا من وجود مرض لا يعلمنه.

ويقدم الدكتور أشرف قاسم، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، 5 وصفات بسيطة ذات مذاق محبب، تساعد الطفل على تناولها وتزيد من وزنه، بشرط أن يكون ذلك بعد السنة الأولى من عمره.

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– الوصفة الأولى

حبة موز

50 جرام فراولة

250 جرام زبادي كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة شوفان

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ثم تضرب جميعا بالخلاط وتقدم.

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– الوصفة الثانية

كوب حليب كامل الدسم

نصف حبة موز

نصف ملعقة خلاصة فانيليا

ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني

3 ملاعف كبيرة كاكاو

ثم تضرب جميعا بالخلاط.

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– الوصفة الثالثة

نصف حبة شمام

حبة تفاح

3 حبات جزر متوسطة

ملعقة عسل كبيرة

نصف ملعقة زيت زيتون

ثم تضرب جميعا في الخلاط.

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– الوصفة الرابعة

نصف حبة موز

ربع حبة أفوكادو

ربع كوب سبانخ

ثلثين كوب حليب كامل الدسم

رشة من بذور الشيا

ربع كوب زبادي

ثم تضرب جميعا بالخلاط.

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– الوصفة الخامسة

10 حبات تمر طري

كوب ونصف حليب

6 حبات لوز

ثم تضرب بالخلاط.

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الأطفال التفاح التمر الجزر الحليب العسل الفراولة اللعب الموز النحافة امتناع الأطفال عن الطعام زيادة وزن الطفل طب الأطفال

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