الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. مسؤول أمريكي عربي يثير الجدل بمنع رفع علم المثليين (فيديو)
وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة
فرنسا.. مصرع 3 بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة
احذر.. التهاب هذا العضو يهدد بالسكتة الدماغية
روسيا: مهمة نزع سلاح أوكرانيا أنجزت عمليًا
أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

مفاجأة.. مسؤول أمريكي عربي يثير الجدل بمنع رفع علم المثليين (فيديو)

مفاجأة.. مسؤول أمريكي عربي يثير الجدل بمنع رفع علم المثليين (فيديو)

مفاجأة.. مسؤول أمريكي عربي يثير الجدل بمنع رفع علم المثليين (فيديو)
٠٤:٣٧:٣٦ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس مدينة هامترامك بولاية متشجن، برئاسة أمير غالب، عمدة المدينة، قرارًا بحظر عرض أعلام المثليين على جميع الممتلكات العامة بالمدينة.

وتعتبر مدينة هامترامك هي المدينة الأمريكية الوحيدة التي بها هيئة حاكمة وعمدة مسلمون بالكامل، وأكثر من نصف سكانها من اليمن وبنجلاديش.

اقرأ أيضًا:

فرنسا.. وزيرة الرياضة تدعو لمعاقبة لاعبين رفضوا دعم المثليين

تفاصيل قرار منع رفع علم المثليين

– قرار مجلس المدينة يحظر رفع الأعلام على الممتلكات العامة لمدينة هامترامك.

– تضمن القرار التأكيد على رفع العلم الأمريكي وعلم الولاية وأعلام الدول التي ينتمي لها سكان المدينة حصرًا.

– السماح برفع أي علم على الممتلكات الخاصة للأفراد، بموجب الحرية التي يكفلها الدستور.

– بدأ المثليون بتحشيد الرأي العام ضد أعضاء المجلس؛ إذ اتهموهم بالتمييز في قضية تتصاعد في الإعلام الأمريكي.

– أثار القرار جدلاً واسعًا في الولاية الزرقاء، التي تصوّت عادة للديمقراطيين، ودائمًا ما تحتفل بشهر “الفخر” قبل تولي أمير غالب المنصب.

اقرأ أيضًا:

الصحة الأمريكية:«المثليين جنسيًا» هم الأكثر إصابة بجدري القرود

من هو أمير غالب؟

– يعتبر أمير غالب، هو عمدة مدينة هامترامك في ولاية متشجن الأمريكية منذ عام 2022.

– وهو أول أمريكي من أصول يمنية يصل إلى هذا المستوى.

– يبلغ من العمر 42 عامًا.

– هاجر إلى أمريكا في 17 من عمره.

– يعمل كطبيب إضافة إلى منصبه السياسي.

– تخرج من كلية الطب بجامعة روس.

اقرأ أيضًا:

تجاهل للأزمات واهتمام بقضايا منافية للأخلاق والفطرة.. «بايدن» يثير الجدل ويوقع قانون «زواج المثليين»

الكلمات الدلالية:
أمريكا أمير غالب الإعلام الديمقراطيين المثليين الممتلكات الخاصة الممتلكات العامة اليمن بنجلاديش علم المثليين مدينة هامترامك ولاية متشجن

مواد ذات صلة

المزيد
أستراليا.. الشرطة تضبط أكبر شحنة كوكايين في البلاد بهذا المبلغ الضخم

أستراليا.. الشرطة تضبط أكبر شحنة كوكايين في البلاد بهذا المبلغ الضخم

٠٤:١٣ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة

اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة

١١:٢٢ م، الأثنين، ١١ سبتمبر ٢٠١٧
“الصحة العالمة”: إيبولا أودى بحياة 84 في 3 أيام

“الصحة العالمة”: إيبولا أودى بحياة 84 في 3 أيام

٠٨:١٠ م، الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٤
بلينكن: التصعيد الروسي في أوكرانيا دليل على يأس بوتين

بلينكن: التصعيد الروسي في أوكرانيا دليل على يأس بوتين

٠٩:٢٣ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *