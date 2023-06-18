مفاجأة.. مسؤول أمريكي عربي يثير الجدل بمنع رفع علم المثليين (فيديو)

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أصدر مجلس مدينة هامترامك بولاية متشجن، برئاسة أمير غالب، عمدة المدينة، قرارًا بحظر عرض أعلام المثليين على جميع الممتلكات العامة بالمدينة.

وتعتبر مدينة هامترامك هي المدينة الأمريكية الوحيدة التي بها هيئة حاكمة وعمدة مسلمون بالكامل، وأكثر من نصف سكانها من اليمن وبنجلاديش.

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تفاصيل قرار منع رفع علم المثليين

– قرار مجلس المدينة يحظر رفع الأعلام على الممتلكات العامة لمدينة هامترامك.

– تضمن القرار التأكيد على رفع العلم الأمريكي وعلم الولاية وأعلام الدول التي ينتمي لها سكان المدينة حصرًا.

– السماح برفع أي علم على الممتلكات الخاصة للأفراد، بموجب الحرية التي يكفلها الدستور.

– بدأ المثليون بتحشيد الرأي العام ضد أعضاء المجلس؛ إذ اتهموهم بالتمييز في قضية تتصاعد في الإعلام الأمريكي.

– أثار القرار جدلاً واسعًا في الولاية الزرقاء، التي تصوّت عادة للديمقراطيين، ودائمًا ما تحتفل بشهر “الفخر” قبل تولي أمير غالب المنصب.

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🎖️أصدر مجلس مدينة هامترامك بولاية ميشيغان ، وهي المدينة الأمريكية الوحيدة التي بها هيئة حاكمة وعمدة مسلمون بالكامل ، قرارًا بحظر عرض أعلام المثليين على جميع ممتلكات المدينة — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) June 17, 2023

من هو أمير غالب؟

– يعتبر أمير غالب، هو عمدة مدينة هامترامك في ولاية متشجن الأمريكية منذ عام 2022.

– وهو أول أمريكي من أصول يمنية يصل إلى هذا المستوى.

– يبلغ من العمر 42 عامًا.

– هاجر إلى أمريكا في 17 من عمره.

– يعمل كطبيب إضافة إلى منصبه السياسي.

– تخرج من كلية الطب بجامعة روس.

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