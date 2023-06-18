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وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة
٠٣:٥٦:٢٥ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 وصلت أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس، وعلى متنها 270 راكبًا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

 وكان في استقبالهم لدى وصولهم نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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الحجاج اليمنيون يشيدون بحفاوة الاستقبال

 وأعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على التسهيلات التي قدمتها لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين، وسهولة الإجراءات وتيسيرها.

ومؤكدين أن هذه الخدمات ليست بمستغربة على هذه البلاد التي شرفها الله برعاية وخدمة الإسلام والمسلمين.

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تسهيل وصول الحجاج اليمنيين

 وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج الحجاج اليمنيين العمرة المملكة اليمن جدة حج 1444هـ مطار الملك عبدالعزيز وزارة الحج والعمرة

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