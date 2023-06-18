فرنسا.. مصرع 3 بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الفرنسي والنيابة الإقليمية عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان، إثر تحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية بجنوب فرنسا.

فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة

وأفاد النائب العام الإقليمي، باتريس كامبيرو، لوكالة فرانس برس، أمس السبت، بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.

وتوجه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث.

اقرأ أيضًا:

بعد فرنسا.. زلزال جديد يضرب هذه المنطقة بقوة 5 ريختر

عسكريان ضمن ضحايا تحطم الطائرة

وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي أن اثنين من الضحايا الثلاثة عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق أنها تلقت نداء بشأن حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط تم إخماده بسرعة.

وأضافت أنه تم تحديد مكان الطائرة بمساعدة مروحيات إطفاء.

اقرأ أيضًا:

بعد اليونان.. فرنسا تتعرض لهزة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الزلازل

زلزال في فرنسا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر أجزاء من غربي فرنسا، أمس السبت.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي في بيان أن مركز الزلزال وقع بين بلدة لاروشيل الساحلية و نيور في الداخل.

وأفادت مقاطعة دو سيفر بأن شخصا واحدا أصيب بإصابات طفيفة جراء الزلزال.

فيما وأوضح وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو أنه كان واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في بر فرنسا الرئيس.

اقرأ أيضًا:

فرنسا تطلب وساطة ولي العهد لإنهاء الحرب في أوكرانيا