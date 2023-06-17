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احذر.. التهاب هذا العضو يهدد بالسكتة الدماغية
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احذر.. التهاب هذا العضو يهدد بالسكتة الدماغية

احذر.. التهاب هذا العضو يهدد بالسكتة الدماغية

احذر.. التهاب هذا العضو يهدد بالسكتة الدماغية
٠٢:٥٦:٢٤ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

ربطت دراسة جديدة بين المرض بالتهاب الأمعاء المزمن والإصابة بسكتة دماغية.

التهاب الأمعاء:

وقالت الدراسة إن المصابين بأمراض التهاب الأمعاء أكثر عرضة للسكتة بـ 13% بعد 25 عاماً بعد تشخيص إصابتهم، وفق مجلة “نيورولوجي”.

وقال الدكتور جيانغوي صن الباحث الرئيسي في الدراسة من معهد كارولينسكا بالسويد: “قد يكون فحص عوامل خطر السكتة الدماغية والتحكم فيها من الأطباء أكثر  إلحاحاً، عند المصابين بمرض التهاب الأمعاء”.

85 ألف مريض:

وشملت الدراسة أكثر من 85 ألف مريضاً بالتهاب الأمعاء، وتأكدت الحالات بخزعة.

وطابق الباحثون كل مصاب مع  ما يصل إلى خمسة آخرين من نفس سنة الميلاد، والجنس، ومكان الإقامة، الذين لم يكونوا مصابين به، ليبلغ إجمالي المشاركين في الدراسة 406 آلاف.

وبعد متابعة طيلة 12 عاماً، وأخذ العوامل الأخرى التي تؤثر على السكتة الدماغية في الحسبان، تبين أن المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية أكثر عرضة للسكتة الدماغية بـ 13% مقارنة مع الذين لا يعانون منه.

انسداد تدفق الدم إلى الدماغ:

ووجد الباحثون أن سبب الخطر المتزايد، السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وليس السكتة الدماغية النزفية الناجمة عن نزيف في المخ. ولأن مرض التهاب الأمعاء والسكتة الدماغية يحتويان على مكونات جينية مشتركة.

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الكلمات الدلالية:
الأمعاء التهاب الامعاء السكتة الدماغية صحة وطب

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