السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)
حالة مطرية غزيرة على عدد من محافظات جازان
استشاري يوضح الفرق بين السكر التراكمي والعادي وكيفية السيطرة عليه
المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية
جوجل تمنع موظفيها من استخدام هذا النوع من التقنية
وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المغرب إلى مطار جدة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)

أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)

أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)
٠٢:٤٦:١١ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أضحى الشاب عبدالرحمن أيقونة الجد والاجتهاد والمثابرة والتوكل على الله، بعد الوصول إلى هدفه وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً في أشهر معدودات.

شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً

وتمكن الشاب عبدالرحمن، وهو من أصحاب الظروف الصحية الخاصة، ويعاني من إعاقة جسدية، إلا أن هذه الإعاقة لم تمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملا.

اقرأ أيضا:

يحفظ القرآن الكريم كاملاً.. تلاوة خاشعة لأحد طلاب جمعية “تحفيظ المدينة” (فيديو)

وظهر الشاب عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره أسامة الشريف، عبر حسابه في “سناب شات، “يحتفل من عدد من أصدقائه بختم القرآن الكريم كاملا في تسعة أشهر فقط.

احتفاء وفرحة بالشاب عبدالرحمن

ووثق المقطع، احتفاء وفرحة أصدقاء الشاب عبدالرحمن، حيث قبل أحدهم رأسه، فيما قال آخر “كنت أتمنى أن أكون معك يا عبدالرحمن في الاحتفال بالتخرج”.

وفي ختام المقطع قال الشاب عبدالرحمن معبرا عن فرحته بحفظ كتاب الله كاملا: “هذا والله كان حلم.. وتحقق الحلم بفضل الله”.

اقرأ أيضا:

مراكز متقدمة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة تبوك

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم كاملاً شاب معاق

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. سكان العالم يحبسون أنفاسهم السبت خلال مرور كويكب مدمر بمحاذاة الأرض

عاجل.. سكان العالم يحبسون أنفاسهم السبت خلال مرور كويكب مدمر بمحاذاة الأرض

١٢:١٧ ص، السبت، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
في لمح البصر.. البرق يتسبب في أضرار وخسائر بولاية أمريكية

في لمح البصر.. البرق يتسبب في أضرار وخسائر بولاية أمريكية

٠٦:٥٤ م، الخميس، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
فيديو لم تشاهده من قبل.. حمار يؤدب ضبعًا بطريقة عنيفة ومروعة

فيديو لم تشاهده من قبل.. حمار يؤدب ضبعًا بطريقة عنيفة ومروعة

٠٣:٤٠ ص، الخميس، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
التسوق له أضرار صحية.. تعرّف عليها

التسوق له أضرار صحية.. تعرّف عليها

٠١:٢٩ م، الأربعاء، ٣١ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *