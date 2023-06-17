أيقونة المثابرة والتوكل على الله.. شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً في 9 أشهر (فيديو)

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أضحى الشاب عبدالرحمن أيقونة الجد والاجتهاد والمثابرة والتوكل على الله، بعد الوصول إلى هدفه وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً في أشهر معدودات.

شاب معاق يحفظ القرآن كاملاً

وتمكن الشاب عبدالرحمن، وهو من أصحاب الظروف الصحية الخاصة، ويعاني من إعاقة جسدية، إلا أن هذه الإعاقة لم تمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملا.

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وظهر الشاب عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره أسامة الشريف، عبر حسابه في “سناب شات، “يحتفل من عدد من أصدقائه بختم القرآن الكريم كاملا في تسعة أشهر فقط.

احتفاء وفرحة بالشاب عبدالرحمن

ووثق المقطع، احتفاء وفرحة أصدقاء الشاب عبدالرحمن، حيث قبل أحدهم رأسه، فيما قال آخر “كنت أتمنى أن أكون معك يا عبدالرحمن في الاحتفال بالتخرج”.

وفي ختام المقطع قال الشاب عبدالرحمن معبرا عن فرحته بحفظ كتاب الله كاملا: “هذا والله كان حلم.. وتحقق الحلم بفضل الله”.

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