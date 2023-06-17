استشاري يوضح الفرق بين السكر التراكمي والعادي وكيفية السيطرة عليه

تواصل- فريق التحرير:

أوضح طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، الفرق بين السكر التراكمي العادي، وكيفية السيطرة عليه وإنزاله حال كان مرتفعًا.

السكر التراكمي

وقال “الشهري”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السكر التراكمي يعني تراكم سكر الشخص ولمدة 60 إلى 90 يوما أي من شهرين لـ 3 أشهر، أما السكر العادي فهو سكري الآن.

وتابع: “وجد العلم أن كرات الدم الحمراء يلتصق فيها الحديد، ويلتصق في بعضه السكر فيسمونه الهيموجلوبين المسكر، كما وجدوا أن 4 لـ 5.6% من كرات الدم الحمراء يلتصق بهم سكر، وإذا زادت هذه النسبة فإن الشخص يعاني من مرحلة ما قبل السكري”.

مرض السكر

وأضاف “الشهري” : “إذا زادت النسبة لـ 6.4 فالشخص في نهاية مرحلة ما قبل السكري، وإذا كانت 6.5 إذن الشخص يعاني من مرض السكري”.

وأكد طبيب الأسرة: “يمكن أن تنزل السكر التراكمي، من خلال تقليل السكر الذي تستخدمه يوميا”.

اقرأ أيضا

تناول طعامك قبل هذه الساعة يحميك من السكري