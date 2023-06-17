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المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية
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المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية

المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية

المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية
٠١:٤١:٣٧ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل في (الشركة الكيميائية الحديثة) حملة الثانوية و الدبلوم على النحو التالي:

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
– حاصل على اختبار القدرات 65%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم في أحد التخصصات (الكهرباء، الميكانيكا) بمعدل (2 من 4) أو (3 من 5).
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

مزايا ومكافآت شهرية

– مكافأة شهرية.
– سكن أو بدل سكن.
– بدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

المناطق المستهدفة:

– المنطقة الوسطى
– المنطقة الغربية
– المنطقة الشرقية

طريقة التقديم:

أوضح المعهد السعودي التقني للتعدين أن التقديم يبدأ الأحد 1444/11/29هـ من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.

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الكلمات الدلالية:
الثانوية المعهد السعودي للتعدين فرص تدريب وظائف

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