المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل في (الشركة الكيميائية الحديثة) حملة الثانوية و الدبلوم على النحو التالي:

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.

– حاصل على اختبار القدرات 65%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على دبلوم في أحد التخصصات (الكهرباء، الميكانيكا) بمعدل (2 من 4) أو (3 من 5).

– أن يكون لائقاً طبياً.

– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

مزايا ومكافآت شهرية

– مكافأة شهرية.

– سكن أو بدل سكن.

– بدل مواصلات.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

المناطق المستهدفة:

– المنطقة الوسطى

– المنطقة الغربية

– المنطقة الشرقية

طريقة التقديم:

أوضح المعهد السعودي التقني للتعدين أن التقديم يبدأ الأحد 1444/11/29هـ من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.

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