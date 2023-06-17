المعهد السعودي للتعدين يعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل في (الشركة الكيميائية الحديثة) حملة الثانوية و الدبلوم على النحو التالي:
شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
– حاصل على اختبار القدرات 65%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم في أحد التخصصات (الكهرباء، الميكانيكا) بمعدل (2 من 4) أو (3 من 5).
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
مزايا ومكافآت شهرية
– مكافأة شهرية.
– سكن أو بدل سكن.
– بدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
المناطق المستهدفة:
– المنطقة الوسطى
– المنطقة الغربية
– المنطقة الشرقية
طريقة التقديم:
أوضح المعهد السعودي التقني للتعدين أن التقديم يبدأ الأحد 1444/11/29هـ من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.
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