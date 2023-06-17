جوجل تمنع موظفيها من استخدام هذا النوع من التقنية

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سارت شركة جوجل على خطى شركتي آبل وسامسونج، وقامت بحظر الاستخدام الداخلي لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك “بارد”، في خطوة لتحديد أولويات الأمان وحماية المعلومات الحساسة.

قرار شركة جوجل

وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء الأولوية للأمان وحماية البيانات السرية من التسريبات المحتملة. وذكرت رويترز نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع أن تطبيق بارد الخاص بشركة جوجل يخضع أيضاً لهذا الحظر الداخلي.

وحثت الشركة، في بيان لها، مهندسيها على الامتناع عن الاستخدام المباشر لرموز الكمبيوتر التي أنشأتها روبوتات المحادثة.

وأوضح البيان، أنه في حين أن المراجعين البشريين قد يصلون إلى سجلات الدردشة هذه، فقد أظهرت الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينسخ البيانات التي تم استيعابها أثناء التدريب، ما قد يشكل خطر الكشف عن المعلومات غير المصرح بها.

اعتماد تدابير أمنية

وتعكس هذه الخطوة من قبل جوجل اتجاهاً صناعياً أوسع لاعتماد تدابير أمنية تتعلق بروبوتات الدردشة الذكية، حيث قامت العديد من الشركات الكبرى الأخرى، بما في ذلك سامسونغ وأمازون وآبل، بنفس الخطوات.

وفي مارس الماضي، حظرت إيطاليا استخدام “تشات جي بي تي” بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، لتصبح أول دولة غربية تفعل ذلك، على الرغم من أنها ألغت هذا القرار مؤخراً، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.

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