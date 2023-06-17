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ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 35 قتيلاً و31 مفقوداً
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ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 35 قتيلاً و31 مفقوداً

ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 35 قتيلاً و31 مفقوداً

ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 35 قتيلاً و31 مفقوداً
١٢:٥٩:٥٦ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 16 شخصًا وفقدان 31 آخرين جراء الفيضانات المدمرة التي نجمت عن تدمير سد كاخوفكا الذي تسيطر عليه روسيا.

35 قتيلًا

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية “قضى 16 شخصا، 14 في منطقة خيرسون واثنان في منطقة ميكولايف. ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين”.

فيما أعلنت روسيا مقتل 29 شخصا في المناطق التي تسيطر عليها.

وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، وجّه اتهاما مباشرا إلى أوكرانيا، حملها خلاله المسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

منافع عسكرية

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: “القوات الأوكرانية عملت على تدمير السد لمنافع عسكرية”، معتبرا أن سلطات كييف “ارتكبت جريمة” بتدمير محطة الطاقة في سد نوفا كاخوفكا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: “ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية، التي تعتبر غير إنسانية بشكل متزايد وتشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي”.

تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

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استمرار أوكراني

وفي المقابل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الهجوم على السد لن يؤثر على خطط كييف المضي قدما بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية، حسب “العربية”.

وقال زيلينسكي عبر تليجرام: “لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها”، مشيرا إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين، وأن الجيش في أعلى مستويات الجاهزية.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية اوكرانيا روسيا تفجير السد سد كاخوفكا

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