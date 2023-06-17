الهالات السوداء تحت عيني الطفل هل تُثير القلق؟.. دراسة توضح

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أوضحت دراسة حديثة، أن هناك عدة أسباب وراء ظهور الهالات السوداء تحت عيني الطفل، مؤكدة أن كلها تقريباً طبيعية، لأن الجلد الموجود تحت العين أرق من بقية جلد الوجه.

الهالات السوداء أسفل عين الطفل

ووفقا للدراسة، فإنه يكون لدى بعض الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، أو من أبناء منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، تصبغ أعمق يعطي مظهر الهالات تحت العينين.

وتابعت الدراسة، أنه من الشائع أيضاً أن يفرك الطفل المتعب عينيه، ما يجعل البشرة الحساسة تحت العين تتحول إلى اللون الأحمر، وفقا لـ”بيبي سنتر”.

ويوضح الأطباء، أن الحساسية الموسمية تسبب الهالات السوداء، لكن هذه النوعية من الحساسية لا تصيب الأطفال قبل أن يبلغوا عامهم الأول، كما أن الأطفال يحتاجون للتعرض لمسببات الحساسية الموسمية لموسم أو اثنين قبل أن يصابوا بـ”حمّى القش”.

الهالات السوداء وحساسية الأنف

وفي حالات معينة، قد يصاب الأطفال بحساسية الأنف، ويؤدي ذلك إلى هالات سوداء حول العينين، أو قد تظهر الهالات نتيجة تورم الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد.

ومن أسباب الدوائر الداكنة تحت العينين لدى الرضيع الطعام الذي تأكله الأم المرضعة، والذي قد يسبب رد فعل تحسسي لدى الطفل، ويظهر في أعراض أخرى.

وتشير الدراسة، إلى أنه قد يكون سبب الهالات السوداء ورم، وفي هذه الحالة تكون داكنة للغاية، وتنبغي مراجعة الطبيب.

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