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وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
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وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
١٢:٠٨:٢٤ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 718030 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

لجنة الحج والزيارة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لليوم السبت بلغ 29090 حاجاً وصل منهم 25962 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات, بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجاً.

عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 161021 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجاً.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة السعودية اليوم المدينة المنورة

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