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المساحة الجيولوجية تكشف طريقة مراقبة ماء زمزم واختبار العينات
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المساحة الجيولوجية تكشف طريقة مراقبة ماء زمزم واختبار العينات

المساحة الجيولوجية تكشف طريقة مراقبة ماء زمزم واختبار العينات

المساحة الجيولوجية تكشف طريقة مراقبة ماء زمزم واختبار العينات
١١:٢٣:٢٢ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أنشأت هيئة المساحة الجيولوجية، مركز دراسات وأبحاث زمزم التزاماً للأوامر السامية الكريمة القاضية بتكليف الهيئة، بالإشراف الكامل على استخراج مياه زمزم المباركة، وتعقيمها ومتابعة كل ما يتعلق بها من ناحية الجودة والكمية.

المحافظة على استدامة مياه زمزم:

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن المركز يهدف إلى المحافظة على استدامة مياه زمزم المباركة، والمصادر المغذية لها، ويعمل على عدد من البرامج الفنية لتحقيق هذا الهدف.

محطات تنقية وتعقيم

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم”، أن هذه البرامج تتمثل في مراقبة بئر زمزم ومحطات التنقية والتعقيم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ويجري فيه الإشراف الكامل على استخراج مياه زمزم من خلال برنامج المراقبة لكمية ونوعية المياه المباركة، والإشراف على أعمال فلترة وتعقيم وتخزين مياه زمزم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضح وتشغيل

وتابع: كما يشمل إعداد وتفعيل برنامج الضخ والتشغيل الخاص بتحديد كميات الضخ الشهرية والسنوية المناسبة والآمنة من البئر، اعتمادًا على الطرق الهيدوجيولوجية الحديثة، وتحديث هذه الكميات سنويا.

متابعة ضخ البئر

وواصل: من بين البرامج متابعة ضخ البئر، بحيث يتناسب مع الكميات المقترحة، وتنفيذ الجولات الأسبوعية لمراقبة جودة مياه زمزم من البئر ومن نقاط التوزيع المختلفة، حيث يتم جمع ما متوسطه 500 عينة سنوياً ترسل إلى مختبرات الهيئة لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية المختلفة للتأكد من ضمان سلامتها.

جمع عينات المياه للتحاليل

وأكد “أبا الخيل”، أن برنامج مراقبة الكمية والنوعية للخزان الجوفي في حوض وادي إبراهيم يجري تنفيذه على متابعة ومراقبة الآبار البيزوميترية، الواقعة على امتداد حوض وادي إبراهيم، ويبلغ عدده 84 بئراً من خلال الجولات الشهرية لقياس مناسيب المياه الجوفية وجمع عينات المياه لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية المختلفة للتأكد من سلامتها.

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