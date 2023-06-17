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المملكة وأمريكا: اتفاق بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة
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المملكة وأمريكا: اتفاق بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة

المملكة وأمريكا: اتفاق بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة

المملكة وأمريكا: اتفاق بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة
١٠:٤٦:٥٥ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 – 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم، وفيما يلي نص بيان المسهلين المشترك:

نص البيان

تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 – 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم.

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم (19 يونيو)، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية السودان امريكا وقف اطلاق النار

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