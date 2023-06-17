بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى جدة

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت اليوم السبت أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المملكة إجراء تسهيلات لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

تيسير رحلات الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لحاجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم مناسك الحج والعمرة، فقد تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

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