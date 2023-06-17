السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى جدة
توجيه مهم من هيئة النقل بشأن “وثيقة نقل” الإلكترونية
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 1300 وظيفة
حصيلة صادمة لضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع
وزير الخارجية: العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل ونأمل أن تنعكس إيجابياً على البلدين والمنطقة والعالم
مؤشر الأسهم يحقق أعلى إغلاق أسبوعي والنفط والذهب يكسبان أمام تراجع الدولار

الرئيسية

 /

دولي

 /

بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى جدة

بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى جدة

بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى جدة
١٠:٤٦:١٩ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت اليوم السبت أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المملكة إجراء تسهيلات لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

تيسير رحلات الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لحاجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم مناسك الحج والعمرة، فقد تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

اقرأ أيضا

عناصر الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اليمن مطار جدة مطار صنعاء

مواد ذات صلة

المزيد
دولة عربية تسجل «صفر» إصابات بكورونا

دولة عربية تسجل «صفر» إصابات بكورونا

٠٩:٥٣ م، السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
عشرات القتلى في 3 تفجيرات وسط العاصمة الصومالية

عشرات القتلى في 3 تفجيرات وسط العاصمة الصومالية

١٢:٢٨ ص، السبت، ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
الأمم المتحدة: الميلشيات الشيعية تمارس القتل والاختطاف ضد سُنة العراق

الأمم المتحدة: الميلشيات الشيعية تمارس القتل والاختطاف ضد سُنة العراق

٠٤:٠٨ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
متحدث التحالف يكشف مستجدات حادث انفجار السفينة التركية (فيديو)

متحدث التحالف يكشف مستجدات حادث انفجار السفينة التركية (فيديو)

١١:١٣ م، الأثنين، ١٤ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *