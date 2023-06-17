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توجيه مهم من هيئة النقل بشأن “وثيقة نقل” الإلكترونية
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توجيه مهم من هيئة النقل بشأن “وثيقة نقل” الإلكترونية

توجيه مهم من هيئة النقل بشأن “وثيقة نقل” الإلكترونية

توجيه مهم من هيئة النقل بشأن “وثيقة نقل” الإلكترونية
١٠:٤٥:١٧ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شدَّدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية” naql.sa/main.

وأوضحت الهيئة أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية،مثل: بيانات المرسل والمُرسل إليه،ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمَّن أيضًا بيانات المرخصين،كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقُّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.

أهمية وثيقة نقل

وأشارت إلى أن “وثيقة نقل” تسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل،كما تُتيح الاطلاعَ على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيِّين من مزوِّدي الخدمات والمستفيدين.
وأضافت الهيئة أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل”، يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة، وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم التسجيل عبر خدمة “توثيق الحمولة” في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

أهداف وثيقة نقل

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل؛ وتحقيقًا لذلك وفَّرت الهيئة العديدَ من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل، التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادةَ من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير نشاط نقل البضائع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وللاستفسارات أو الملحوظات يمكن التواصل مع الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني tga.gov.sa،أو الرقم الموحد: 19929 لجميع المستفيدين.

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الهيئة العامة للنقل نقل البضائع هيئة النقل وثيقة نقل

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