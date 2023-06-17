حصيلة صادمة لضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصحة في السودان هيثم إبراهيم، عن حصيلة صادمة لضحايا الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار مشيرا إلى استمرار سقوط القتلى في كل الولايات، وأن المعلومات الواردة من دارفور مقلقة.

سقوط آلاف القتلى والجرحى

وأكد وزير الصحة السوداني سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح منذ اندلاع الاشتباكات، لافتا إلى توقف عمل كل المستشفيات غرب دارفور، وفقا لـ”الحدث”.

وأضاف أن نصف المستشفيات في الخرطوم خرجت من الخدمة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ما زالت متواجدة في المستشفيات.

صعوبات أمام الأطقم الطبية

وتابع وزير الصحة السوداني: “المستشفيات تواجه صعوبة كبيرة بسبب نقص الأدوية وتعذر وصول الأطقم الطبية.. تحديات كبيرة نواجهها في الخرطوم للحفاظ على عمل المشافي المتبقية”.

وأضاف المسؤول السوداني “الوضع غرب دارفور كارثي”، مواصلا: “المساعدات الطبية وصلت إلى شمال دارفور تمهيدا لنقلها لبقية ولايات الإقليم”.

ولفت وزير الصحة السوداني، إلى أن السودان يعول على الهدنة لفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية في ولايات شمال وشرق دارفور ما زالت متوفرة.

هدنة مرتقبة في السودان

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، عن اتفاق جديد لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الحدث”، أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يتم الإعلان عنه غداً الأحد أو بعد غد.

اقرا أيضا:

هدنة مرتقبة بين الجيش السوداني والدعم السريع