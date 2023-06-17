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تصريح غير متوقع لـ”بوتين” بشأن أوكرانيا: لم نرفض المفاوضات أبداً
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تصريح غير متوقع لـ”بوتين” بشأن أوكرانيا: لم نرفض المفاوضات أبداً

تصريح غير متوقع لـ”بوتين” بشأن أوكرانيا: لم نرفض المفاوضات أبداً

تصريح غير متوقع لـ”بوتين” بشأن أوكرانيا: لم نرفض المفاوضات أبداً
٠٩:١٥:٣٩ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في تصريح غير متوقع للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا أكد أن بلاده لم ترفض أبدا المفاوضات.

بوتين: روسيا لم ترفض المفاوضات

وقال بوتين إن موسكو لم ترفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا، وأن نظام كييف وضع مختلف العراقيل للحيلولة دون التفاوض، بإيعاز من رعاته في الغرب.

وتابع الرئيس الروسي أن الجانب الأوكراني قوض جميع مبادرات السلام، وأنه تم التوصل لاتفاق في إسطنبول وإعداد وثيقة رسمية للسلام، إلا أن كييف عادت وتراجعت عنها بإيعاز من رعاتها الأجانب.

روسيا منفتحة على الحوار

وشدد بوتين على أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع عقده مع وفد من القادة الأفارقة في بطرسبورغ اليوم، وصلوا من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين روسيا كييف موسكو

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