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وزير خارجية المملكة يلتقي الرئيس الإيراني في طهران
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وزير خارجية المملكة يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

وزير خارجية المملكة يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

وزير خارجية المملكة يلتقي الرئيس الإيراني في طهران
٠٨:٣٣:٤٣ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وزير الخارجية ينقل تحيات قيادة المملكة

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامة الرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله – وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.

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الكلمات الدلالية:
إيران المملكة رئيس إيران طهران وزير الخارجية

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