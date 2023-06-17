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لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 إلى مطار غازي عنتاب
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لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 إلى مطار غازي عنتاب

لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 إلى مطار غازي عنتاب

لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 إلى مطار غازي عنتاب
٠٨:٣٢:٥١ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصلت، مساء اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشر إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 90 طنًا من المواد الطبية.

مساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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وقبل أسابيع، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

86 طنًا و19 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية

وحملت الطائرة على متنها 86 طنًا و19 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية، تشتمل على 1,700خيمة، و10,800حقيبة شتوية، و2.520 فرش نوم، و1.800 بطانية.

إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.

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الكلمات الدلالية:
المملكة تركيا زلزال سوريا وتركيا سوريا‬‏ مطار غازي عنتاب

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