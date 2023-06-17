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للاطلاع على أفضل التجارب.. وفد من “التعليم” يزور مؤسسات تعليمية بريطانية
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للاطلاع على أفضل التجارب.. وفد من “التعليم” يزور مؤسسات تعليمية بريطانية

للاطلاع على أفضل التجارب.. وفد من “التعليم” يزور مؤسسات تعليمية بريطانية

للاطلاع على أفضل التجارب.. وفد من “التعليم” يزور مؤسسات تعليمية بريطانية
٠٨:٢٦:٥٤ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

زار وفد من وزارة التعليم برئاسة وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور محمد بن سعود المقبل وعدد من القيادات التعليمية، عدد من المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة.

الملحقية الثقافية 

وبدأ الوفد جولته، بزيارة مقر الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، حيث التقى الوفد بالملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى لندن الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وعدد من منسوبي الملحقية.

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أهداف الجولة 

وتهدف الجولة، للإطلاع على التجارب وأفضل الممارسات في مجال تنمية رأس المال البشري، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بشكل متسارع.

والاستفادة من زيارات المؤسسات التعليمية المتميزة والاطلاع على التجارب التعليمية الرائدة والاستفادة منها وفق أولويات وزارة التعليم ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي الجولة التي شملت زيارة عدد من المؤسسات التعليمية في بريطانيا، في إطار التعاون القائم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ونظيرتها في بريطانيا، في مجال التعليم العام وخصوصاً فيما يتعلق بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

الكلمات الدلالية:
بريطانيا مؤسسات تعليمية وزارة التعليم وفد وزارة التعليم

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