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المملكة تُدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا

المملكة تُدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا

المملكة تُدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا
٠٧:٥٠:٣١ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

المملكة تُدين الهجوم المسلح بأوغندا

وجددت الوزارة رفض المملكة التام لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أوغندا حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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أوغندا المملكة هجوم مسلح وزارة الخارجية

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