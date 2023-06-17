بيان من سفارة المملكة في القاهرة تعليقَا على مأساة ألمت بمصر

تواصل – فريق التحرير:

تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا حادث غرق المركب قبالة سواحل اليونان.

وقالت سفارة المملكة، في بيان لها: “تقدم سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر

العربية خالص تعازيها ومواساتها للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعباً وأسر المواطنين المصريين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل جمهورية اليونان مع أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

وأثنت الخارجية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، في إدانة الجهات القائمة وراء ممارسات الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها وصورها، وما ينجم عنها من مآسي إنسانية وخرق لكل المبادئ

والقوانين الدولية.

تفاصيل غرق المركب المصري

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

وقالت الخارجية في البيان: ” إن سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم”.

وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

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