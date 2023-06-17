هدنة مرتقبة بين الجيش السوداني والدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن اتفاق جديد لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الحدث”، أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يتم الإعلان عنه غداً الأحد أو بعد غد.

نزوح مليون طفل سوداني

وفي وقت سابق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسببت في نزوح أكثر من مليون طفل سوداني.

وفي تقرير حديث نشرته اليونسيف، أول أمس الخميس، قالت إن “مستقبل السودان في خطر”، نتيجة الحرب المستمرة منذ إبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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نزوح مليون طفل ومقتل 330 آخرين

ووصل عدد الأطفال النازحين بسبب الحرب في السودان إلى أكثر من مليون طفل فيما قتل أكثر من 330 طفلاً وأصيب 1900 على الأقل بجراح وفق تقارير موثوقة تلقتها منظمة اليونيسف.

وأشارت المنظمة الأممية إلى تعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مما يترك أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

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السودان يعيش في خطر

وقالت ممثلة اليونيسف لدى السودان، منديب أوبراين، إن “مستقبل السودان في خطر، ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله. يعيش الأطفال في كابوس لا ينتهي، يحملون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم يد في صنعها، يقعون في مرمى النيران، يتعرضون للإصابة والإساءة والنزوح والأمراض وسوء التغذية”.

وأكدت أوبراين أن اليونيسف مستعدة لدعم الأطفال السودانيين بالتعاون مع شركائها، ولكنها شددت على الحاجة إلى ضمان الوصول الآمن غير المقيد والأمن في جميع المناطق التي يحتاج فيها الأطفال إلى مساعدة عاجلة.

وأعربت اليونيسف عن القلق بشكل خاص بشأن الوضع في دارفور. وقالت إن انقطاع الاتصالات المستمر والقيود المفروضة على الوصول تؤدي إلى محدودية المعلومات الموثقة حول الوضع.

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