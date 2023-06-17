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الخيام طارت في الهواء.. إعصار يضرب المصطافين بولاية أمريكية
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الخيام طارت في الهواء.. إعصار يضرب المصطافين بولاية أمريكية

الخيام طارت في الهواء.. إعصار يضرب المصطافين بولاية أمريكية

الخيام طارت في الهواء.. إعصار يضرب المصطافين بولاية أمريكية
٠٨:٣١:٢٤ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو حادثة وقعت، حيث انطلق عمود مياه قوي “شاهقة مائية” من البحر بالقرب من شاطئ “كلير ووتر بيتش” في فلوريدا، وأحدث إعصارا تسبب في هلع وسط الذين كانوا بالقرب من المياه.

تطاير الخيام

وتسببت قوة الإعصار وسرعته في تطاير خيام المصطافين، ما أصاب عددا منهم، حسب “الحرة”، فيما لم تنشر الأرصاد الجوية أية أنباء أو تحذيرات قبل وقوع الحادثة.

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إصابات جراء الإعصار

من جانبها، قالت شرطة “كلير ووتر” على صفحتها في فيسبوك إن الإعصار باغت عددا من الأشخاص، كانوا بالقرب من المياه، حيث تعرض شخصان لإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

الأرصاد الجوية

وفي سياق متصل، قالت دائرة الأرصاد الجوية في منطقة خليج تامبا، إن الحادث كان محليًا لدرجة أنه كان من الصعب التنبؤ به.

والإعصار المائي أو الشاهقة المائية تُشكل عمودا من الماء والهواء، يتحرك على شكل كتلة سحابية عمودية، وقد يكون خطيرا في بعض الأحيان بسبب قوة التيار التي يحملها.

الكلمات الدلالية:
أخبار أمريكا إعصار مائي الأرصاد الجوية فلوريدا

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