زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب سواحل الفلبين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة ، على مقياس ريختر، قبالة سواحل الفلبين.

مركز رصد الزلزال:

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.15 بالتوقيت العالمي (13.15 بتوقيت موسكو).

وأشارت الهيئة في بيانها اليوم السبت، إلى أن مركز الزلازل كان على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة نامواك، ووقعت بؤرته على عمق 34.4 كيلومترا، فيما لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية، فيما لم يتم كذلك، الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

زلزال بجزر الكوريل:

وتعرضت المنطقة الواقعة بشمال شرق جزيرة إيتوروب، أكبر جزر الكوريل بالمحيط الهادئ، لزلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت.

وأفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية، أنه في الساعة 53.10 صباحا (53.2 فجرا بتوقيت موسكو) تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادي على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك”.

وأوضحت إدارة الطواريء أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.

وأضاف البيان أن سكان منطقة سخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغ عن وقوع أضرار.

زلزال في فرنسا:

كما ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر أجزاء من غربي فرنسا اليوم السبت.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي في بيان أن مركز الزلزال وقع بين بلدة لاروشيل الساحلية و نيور في الداخل.

وأفادت مقاطعة دو سيفر بأن شخصا واحدا أصيب بإصابات طفيفة جراء الزلزال.

فيما أوضح وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو أنه كان واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في بر فرنسا الرئيسي.

زلزال اليونان:

وقبل أيام ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، منطقة أتالانتي في فثيوتيدا شرق اليونان .

وأفاد المعهد الجيوديناميكا اليوناني في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كيلومترًا شمال غرب أتالانتي على عمق 17.3 كيلومترًا، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الأوسع، بما في ذلك أتيكا .

ولم ترد حينها أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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