“الغذاء والدواء” توضح خطوات سلامة الأغذية والأدوية خلال موسم الحج

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، رسائل توعوية في مجالات الغذاء والدواء بـ(9) لغات من الأكثر تحدثًا بين الحجاج.

وتقدم الرسائل، معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

9 لغات

وتقدم “الغذاء والدواء “مجموعة من النصائح بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والتركية والروسية والصينية والأردو (الباكستانية) ولغة البهاسا (الإندونيسية) على الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa/hajj .

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خطوات سلامة الأدوية

ونوهت إلى ضرورة اتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم الحج من خلال:

– عدم تعرض الأدوية لأشعة الشمس بشكل مباشر

– تجنب ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب

– حفظ الدواء في عبوته الأصلية وعدم تناول دواء لحاج آخر حتى ولو تشابهت الأعراض

– وفي حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط

– استخدام الماء كأفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.

توعية الحجاج

وأوصت الهيئة في رسائلها التوعوية بعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج بتغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.

يشار إلى أن الهيئة شاركت ضمن موسم الحج لهذا العام بتوعية الحجاج وتوزيع الهدايا والنصائح الإرشادية عبر أجنحة توعوية تقيمها في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.