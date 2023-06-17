إلقاء قنبلة على المروحية.. تفاصيل محاولة اغتيال “ماكرون”

تواصل- فريق التحرير:

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على ناشط متطرف يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

محاولة اغتيال ماكرون:

وذكرت صحيفة “بارسيان”، اليوم السبت، أن الناشط اليساري المتطرف رهن التحقيق، وهو يقبع حاليا في السجن.

وأوضحت أنه متهم بالرغبة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه يجري الحديث عن حادثة وقعت في 27 أبريل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم دو.

وقد انتشر خبر مشاركة ماكرون في وسائل الإعلام قبل عدة أيام، وتجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد.

وأثناء التجمع حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني وهو ما أجبر رجال الدرك على استخدام الغاز المسيل للدموع.

وعقب انتهاء الحدث، أطلق ناشط يساري يبلغ من العمر 20 عاما قنبلة دخانية على المروحية أثناء مغادرة ماكرون لها.

إلقاء قنبلة:

كما كشف التحقيق أنه تم تحديد هوية الجاني، وبعد ذلك تم احتجازه في منزله ووضعه رهن الاعتقال.

فيما وجهت نيابة مكافحة الإرهاب إليه ثلاث تهم:

1-محاولة تدمير مروحية تابعة لقوات الدرك.

2- محاولة اغتيال رجال الأمن الذين كانوا بداخلها.

3- محاولة اغتيال رئيس الدولة.

من جهته لم ينكر المعتقل نفسه تصرفه وقال إنه يريد أن يوصل لماكرون أن سكان البلاد لا يوافقون على سياسته، وأنه حاول أن يفهمه بهذه الطريقة.

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