شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، قانونية ، هندسية) في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي تطوير أعمال (Consultant In Business Developer)

– أخصائي التحول الرقمي (Consultant Digital Transformation)

– أخصائي أول الابتكار (Innovation Senior Consultant)

– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع (Senior PMO Specialist)

– مساعد مدير تدقيق تقنية المعلومات (Assistant Manager-IT Audit)

– عالم بيانات (Data Scientist Principal-Data Analytics)

– مدير أول التميز في الأعمال التجارية (Senior Manager-Business Excellence)

– مستشار فني مشارك (Associate Technical Consultant-Integration Developer)

– مستشار الحوكمة والامتثال (Consultant-Governance and Compliance)

– مستشار أول تطوير الجافا المتكامل (Senior Consultant -Full Stack Java Developer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– نظم المعلومات الإدارية

– التسويق

– العلاقات العامة

– الادارة العامة

– الأعمال التجارية

– المحاسبة

– المالية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– تطوير الأعمال

– تحليل الأعمال

– علم البيانات

– التسويق

– الإحصاء

– الرياضيات

– القانون

– هندسة صناعية

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– مكافأة للإقلاع عن التدخين.

– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.

– حاسب محمول بنصف القيمة.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ولوظائف المستشارين يمكن التقديم من خلال موقع الشركة:اضغط هنا.

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