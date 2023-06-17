شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، قانونية ، هندسية) في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة
– أخصائي تطوير أعمال (Consultant In Business Developer)
– أخصائي التحول الرقمي (Consultant Digital Transformation)
– أخصائي أول الابتكار (Innovation Senior Consultant)
– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع (Senior PMO Specialist)
– مساعد مدير تدقيق تقنية المعلومات (Assistant Manager-IT Audit)
– عالم بيانات (Data Scientist Principal-Data Analytics)
– مدير أول التميز في الأعمال التجارية (Senior Manager-Business Excellence)
– مستشار فني مشارك (Associate Technical Consultant-Integration Developer)
– مستشار الحوكمة والامتثال (Consultant-Governance and Compliance)
– مستشار أول تطوير الجافا المتكامل (Senior Consultant -Full Stack Java Developer)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– العلاقات العامة
– الادارة العامة
– الأعمال التجارية
– المحاسبة
– المالية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– تطوير الأعمال
– تحليل الأعمال
– علم البيانات
– التسويق
– الإحصاء
– الرياضيات
– القانون
– هندسة صناعية
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الصناعية
مزايا العمل في شركة علم:
– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– مكافأة للإقلاع عن التدخين.
– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.
– حاسب محمول بنصف القيمة.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ولوظائف المستشارين يمكن التقديم من خلال موقع الشركة:اضغط هنا.
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