السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
إلقاء قنبلة على المروحية.. تفاصيل محاولة اغتيال “ماكرون”
توضيح من حساب المواطن بشأن توجيه الدعم للمستفيدين
الفوزان يوضح: الفاصل الطويل بين الصلاتين يبطل الجمع بينهما
لن تصدق النهاية.. أرنب وأفعى سامة وجها لوجه (فيديو مذهل)
وزير الخارجية: ناقشنا مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين

الرئيسية

 /

فرص

 /

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
٠٦:٠٢:٠٧ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، قانونية ، هندسية) في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي تطوير أعمال (Consultant In Business Developer)
– أخصائي التحول الرقمي (Consultant Digital Transformation)
– أخصائي أول الابتكار (Innovation Senior Consultant)
– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع (Senior PMO Specialist)
– مساعد مدير تدقيق تقنية المعلومات (Assistant Manager-IT Audit)
– عالم بيانات (Data Scientist Principal-Data Analytics)
– مدير أول التميز في الأعمال التجارية (Senior Manager-Business Excellence)
– مستشار فني مشارك (Associate Technical Consultant-Integration Developer)
– مستشار الحوكمة والامتثال (Consultant-Governance and Compliance)
– مستشار أول تطوير الجافا المتكامل (Senior Consultant -Full Stack Java Developer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– العلاقات العامة
– الادارة العامة
– الأعمال التجارية
– المحاسبة
– المالية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– تطوير الأعمال
– تحليل الأعمال
– علم البيانات
– التسويق
– الإحصاء
– الرياضيات
– القانون
– هندسة صناعية
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– مكافأة للإقلاع عن التدخين.
– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.
– حاسب محمول بنصف القيمة.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ولوظائف المستشارين يمكن التقديم من خلال موقع الشركة:اضغط هنا.

اقرأ أيضا:

للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض

الكلمات الدلالية:
شركة علم فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعدة تخصصات

وظائف في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعدة تخصصات

١٢:٥٣ ص، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
فتح باب القبول للتعاقد على الوظائف الصحية بجامعة الملك خالد

فتح باب القبول للتعاقد على الوظائف الصحية بجامعة الملك خالد

٠٣:٢٣ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
 القصيم.. بدء دورة أساسيات تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية و”الدوبلر”

 القصيم.. بدء دورة أساسيات تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية و”الدوبلر”

١١:٠٣ ص، الأثنين، ١٨ أغسطس ٢٠١٤
هيئة السوق المالية تعلن توفر وظيفة إدارية بمكافحة غسل الأموال

هيئة السوق المالية تعلن توفر وظيفة إدارية بمكافحة غسل الأموال

٠٨:٤٢ م، الأربعاء، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *