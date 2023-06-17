توضيح من منصة مساند بشأن عمليات التعاقد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن جميع عمليات التعاقد تتم عبر بوابة مساند.

عمليات عبر مساند

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية التعاقد هل يتم عبر المكتب أم المنصة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها : “نعم، جميع عمليات التعاقد تتم عبر بوابة مساند،ويتم التواصل مع مكتب الارسال عن طريق المكتب السعودي فقط،كما يمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند (اضغط هنا)”.

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وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة من نيبال غير متاح حالياً.

هل يمكن الاستقدام من نيبال؟

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة المنزلية من نيبال.

وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

فترة التجربة للعمالة المنزلية

كذلك حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة”.

وأضافت منصة مساند “يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل”.

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