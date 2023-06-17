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الفوزان يوضح: الفاصل الطويل بين الصلاتين يبطل الجمع بينهما
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الفوزان يوضح: الفاصل الطويل بين الصلاتين يبطل الجمع بينهما

الفوزان يوضح: الفاصل الطويل بين الصلاتين يبطل الجمع بينهما

الفوزان يوضح: الفاصل الطويل بين الصلاتين يبطل الجمع بينهما
٠٥:٣٧:٤١ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال وجه له، حول الفاصل بين الصلاتين، حال الجمع بين صلاتين لعذر.

قضاء أمر عاجل أو الوضوء

وقال الفوزان، إنه لا بأس بفاصل قصير، من أجل قضاء أمر عاجل، أو شرب الماء مثلا، أو الوضوء، ولا مانع من الكلام بين الصلاتين، أما الفاصل الطويل، الذي قد يقضيه الشخص في النوم مثلا يبطل الصلاة.

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الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد.

وقال الشيخ الخثلان، رداً على سؤال هل يشرع الجمع بين الصلاتين من أجل شدة البرد؟ إن مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تقع على خط 24 وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأجواء المناخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقتنا الحاضر في المدينة لم تختلف كثيراً.

لم تختلف الأجواء المناخية

وتابع أن 1400 سنة عند أهل المناخ لا تعتبر مدة طويلة عندهم فلم تختلف الأجواء المناخية كثيراً، وكان كثير من الصحابة فقراء ليس عندهم إلا ثوب واحد.

وأضاف الخثلان “مع ذلك لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه جمع لأجل شدة البرد، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الرفيق بأمته- ولو لمرة واحدة”.

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أسئلة دينية الجمع بين صلاتين الخثلان الشيخ صالح الفوزان الفاصل في الجمع بين صلاتين فتاوى دينية

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