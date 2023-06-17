وزير الخارجية: ناقشنا مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين

تواصل – فريق التحرير:

وصل صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.

محادثات إيجابية

وحسب “الإخبارية”، قال الوزير إنه ناقش مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين، مؤكدا أن المباحثات مع الجانب الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه بحث مع سمو وزير الخارجية قضايا إقليمية ودولية، مضيفا أن المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، وتضمنت كذلك العلاقات الاقتصادية.

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وفي 6 من يونيو الجاري، أعلن وبشكل رسمي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض.

سفارة المملكة:

وفي وقت سابق وصل الفريق الفني المعني بإعادة فتح سفارة المملكة في سوريا إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بسوريا.

والتقى حينها الفريق الفني برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.