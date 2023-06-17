لن تصدق النهاية.. أرنب وأفعى سامة وجها لوجه (فيديو مذهل)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشهدا مذهلا، لمواجهة بين أرنب وأفعى سامة.

أرنب وأفعى:

ويظهر الفيديو شجاعة الأرنب الذي وقف أمام الأفعى، والتي حاولت مرارا الهجوم عليه وابتلاعه، لكنها فشلت أمام الأرنب.

الغريب أن الأرنب كان حذرا من الأفعى ولم يفكر حتى في الهروب، ما دفع الأفعى في النهاية إلى الهروب منه بين الأحراش.

غزال يتناول أفعى حية:

من ناحية أخرى وثق مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غريب وغير متوقع لغزال يلتهم أفعى حية بطريقة نادرة.

وأظهر المقطع المتداول، الذي نشره حساب “عالم الحيوان”، في “تويتر”، غزال في إحدى الغابات، وقد بدأ في التهام أفعى حية.

وواصل الغزال علمية عض الأفعى بأسنانه حتى فقدت وعيها بالكامل، وبدأ في التهامها في مشهد أثار تساؤلات عن سبب قيام الغزال بهذا السلوك.

ومن المعروف أن الغزلان من الحيوانات التي تتناول الأعشاب والنباتات وليست من آكلات اللحوم.

لو أدرك الارنب خطورتها لما أقترب منها pic.twitter.com/khasXeOkhS — الوثائقية (@NatG_Arabic) June 16, 2023

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