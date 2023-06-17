مؤشر الأسهم يحقق أعلى إغلاق أسبوعي والنفط والذهب يكسبان أمام تراجع الدولار

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بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة، حقق مؤشر الأسهم الرئيس في المملكة أعلى إغلاق أسبوعي منذ أكتوبر 2022.

وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق حالة من الاستقرار، إذ شهد الذهب والنفط ارتفاعا جماعيا.

مؤشر الأسهم

أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ119 نقطة وبنسبة 1%، عند 11516 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11397 نقطة، وبذلك يسجل مؤشر السوق أعلى إغلاق أسبوعي منذ أكتوبر 2022.

القطاعات المتصدرة

وسجلت مؤشرات 18 قطاعا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، في المقابل سجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضا.

وتصدر قطاع الاستثمار والتمويل، القطاعات المرتفعة، بنسبة 10 %، تلاه قطاع إنتاج الأغذية، بنسبة 8.5 %، ثم السلع طويلة الأجل، بنسبة 5.4 %.

وسجل قطاعا البنوك، والطاقة، ارتفاعا طفيفا بأقل من 1 %، حسب “أرقام”.

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مكسب النفط

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تفاؤل الأسواق بانتعاش الطلب الصيني على النفط، بعد زيادة نشاط المصافي الصينية وتيسير السياسة النقدية لبكين.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% بما يعادل 94 سنتًا عند 76.61 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

تسليم يوليو

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.65% أو 1.16 دولار، ليسجل 71.78 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

ورغم البيانات التي أشارت لارتفاع إنتاجية المصافي في الصين خلال الشهر السابق، خفضت بنوك “يو بي إس” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك أوف أمريكا” و”جيه بي مورجان” من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الجاري ليتراوح بين 5.2% و5.7%، بعد التشكيك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد التخلي عن قيود الوباء.

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الذهب يصعد

وفي المقابل، سجل الذهب ارتفاعا خلال تعاملات أمس الجمعة، بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1964.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش في طريقه للارتفاع 0.2 % هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1976.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حسب “رويترز”.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

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وفي وقت سابق، ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع أمام الدولار، و15 عامًا أمام الين الياباني,

جاء ذلك بعد قرار المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، ووصولها لأعلى مستوياتها في 22 عامًا.

وأول أمس، رفع البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة مجددًا في محاولة للسيطرة على الأسعار.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والذي أبقاها كما هي.

تسعير الأسواق

وأعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصعد إلى 4% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق.

وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 3.50% مرتفعة 25 نقطة أساس، كما ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 4% إلى 4.25%، بزيادة 25 نقطة أيضًا.

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