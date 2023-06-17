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40 درجة مئوية.. موجة حر تتسبب في وفاة 8 أشخاص بهذه الدولة

40 درجة مئوية.. موجة حر تتسبب في وفاة 8 أشخاص بهذه الدولة

40 درجة مئوية.. موجة حر تتسبب في وفاة 8 أشخاص بهذه الدولة
٠٤:٥٩:٢٦ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت موجة حر شديدة في وفاة 8 أشخاص بالمكسيك، بحسب ما أعلنته الحكومة.

وفيات بسبب الحر في المكسيك:

وفي التفاصيل فقد توفي ثمانية أشخاص في موجة حر شديدة ضربت المكسيك منذ منتصف أبريل وهي الثالثة هذه السنة.

وأوضحت الحكومة أن سبعة من الضحايا قضوا جراء ضربة شمس والثامن من الجفاف بين 14 أبريل و12 يونيو.

وكان ثلاثة قد توفوا في ولاية فيراكروس في شرق البلاد واثنان في ولاية كينتانا رو في جنوب شرقها واثنان آخران في سونورا في الشمال وواحد في واهاكا في الجنوب.

وبلغت درجة الحرارة في مكسيكو خلال الأسبوع الحالي مستوى قياسيا ، حيث سجلت 35 درجة مئوية.

أما في وسط العاصمة فكان الجو خانقا بسبب الزحمة وانبعاثات الغاز الناجمة عن حركة السير والشركات.

فيما ارتفعت في مونتيري بشمال شرق البلاد إلى 40 درجة مئوية.

وقد عانت المدينة جفافا غير مسبوق العام الماضي خفض ضغط المياه في المنازل وزاد استخدام الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء ما أدى إلى انقطاعات في التيار.

وفي ذات السياق اتخذت الحكومة، تدابير لكي يتابع الأطفال حصصا دراسية مع حضورهم إلى المدرسة ساعتين فقط في اليوم لتجنبهم حرارة الشمس.

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الكلمات الدلالية:
الحر الصيف المكسيك دراجات الحرارة

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