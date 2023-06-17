موعد وخطوات حركة النقل الداخلي للمعلمين وطريقة الاستعلام عن النتائج

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت إدارات التعليم، بنهاية دوام الأربعاء الماضي، إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عن طريق نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي الحالي.

أسباب تمديد الفترة ليومين إضافيين

وكانت وزارة التعليم قد قامت بتمديد الفترة ليومين إضافيين؛ إثر قرارها فتح باب العدول عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات مطلع الأسبوع الحالي.

وعلى ضوء قرار التمديد، تستمر فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي حتى مساء اليوم الأربعاء 18 من ذي القعدة 1444هـ.

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نتائج حركة النقل الداخلي

وأعلنت وزارة التعليم، أن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ سيتم الإعلان عنها خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

خطوات الاستعلام عن النتائج

وقيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور:

– قم بالدخول على موقع نظام نور الرسمي وقم بتسجيل الدخول (اضغط هنا).

-ستظهر أمامك في يمين الصفحة قائمة خدمات منسدلة، قم باختيار خدمات شئون المعلمين منها.

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-في الصفحة التالية تظهر أمامك الخيارات، قم باختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي منها.

-بعد ذلك تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالمعلم.

-وفي أسفل الصفحة تظهر أمامك نتيجة النقل باللون الأخضر في حال القبول، وباللون الأحمر في حال الرفض.

-وتظهر رغبة النقل باللون الاخضر في قائمة الرغبات.

-ويمكنك تقديم تظلم من خلال الضغط على خيار للتظلم.

-اضغط هنا الموجود في قائمة الخيارات.

ويترقب المعلمون والمعلمات إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.