مدارس جدة أنهت كافة استعداداتها لبدء الاختبارات.. غدا الأحد

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أعلنت مدارس تعليم جدة، إنهاء كامل استعداداتها الفنية والتنظيمية لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

مدارس تعليم جدة:

وبحسب ما نقلته اليوم عن المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أنه وبتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، أكملت مدارس البنين والبنات استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ.

وأوضح أن مرحلة الاختبارات هي تتويج للجهد الذي بُذل من الطلبة بمتابعة وعناية معلميهم ومعلماتهم خلال العام الدراسي.

ونوه أيضا أن خطة الزيارات الميدانية للاختبارات تتضمن زيارات يومية للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، حيث سيتواجدون مع زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات لتقديم الدعم والإشراف والمتابعة لأعمال ولجان الاختبارات.

كما أكد أيضا على أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء خصوصًا في فترة الاختبارات.

نصائح لأداء امتحانات ناجحة:

وفي ذات السياق قدّم الخبراء مجموعة من النصائح التربوية والنفسية التي تساعد الطلاب على اجتياز الاختبارات بنجاح.

1-ضرورة تناول وجبة الإفطار الصباحي.

2- تخفيض القلق بقراءة الآيات والأذكار المسائية.

3-الهدوء قبل الاختبار.

4- الاسترخاء في حالة الشعور بالتوتر.

5- توزيع الوقت على جميع الأسئلة.

6- الكتابة بخط واضح ونظيف.

7- كتابة الإجابة بطريقة متسلسلة ومنطقية.

8- الابتعاد عن الإطالة والحشو وكثرة الشطب.

9- استلام ورقة الأاسئلة بهدوء.

10- كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة

11- قراءة التعليمات بدقة

12- التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة.

13- مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الاختبار.

14- استشعار الطالب الامتنان لما قدم في الاختبار.

15- قراءة الطالب للأسئلة كلها، والبدء في الإجابة عن الأسئلة الأسهل، تفاديا لاستغراق وقت أطول في الإجابة.

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