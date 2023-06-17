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فيديو متداول لهدم عمارة سكنية من أعلى البرج يثير الجدل بدولة عربية
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فيديو متداول لهدم عمارة سكنية من أعلى البرج يثير الجدل بدولة عربية

فيديو متداول لهدم عمارة سكنية من أعلى البرج يثير الجدل بدولة عربية

فيديو متداول لهدم عمارة سكنية من أعلى البرج يثير الجدل بدولة عربية
٠٤:٣٢:١٢ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “جرافة”، تنفذ أعمال هدم عمارة سكنية من أعلى السطح في مصر، ما أثار حالة من الجدل.

هدم من أعلى العمارة:

وأظهر الفيديو الجرافة أعلى عمارة سكنية مكونة من عدة أدوار، وينفذ أعمال الهدم.

وأثار المقطع حالة من الجدل بشأن هدم العمارة من الأعلى وليس الأسفل، فيما أوضح مغردون أنه يتم وضع الجرافة بواسطة رافعة، لتنفيذ أعمال الهدم وأن هذه الطريقة متبعة في كثير من الدول في العالم.

عمارة بالخرطوم:

على الجنب الآخر، كان رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو يوثق لحظة سقوط قذيفة على عمارة سكنية بالخرطوم، وذلك عقب اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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الكلمات الدلالية:
عمارة سكنية غرائب مصر هدم عمارة

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