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تراجع أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة
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تراجع أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة

تراجع أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة

تراجع أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة
٠٤:٤٥:٢٧ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.24 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.55 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.71 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.18 ، وعيار 14 بـ 137.81 ، وعيار 12 سجل 118.12 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7347 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1654 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,238 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وبالأمس ارتفعت أسعار الذهب، في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار الخميس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.05 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.29 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.42 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.79، وعيار 14 بـ 138.28، وعيار 12 سجل 118.52 ريال.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر أوقية الذهب 7372 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1659 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 237.046 ريال.

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