وكر مزود بكاميرات مراقبة.. الإطاحة بـ 6 من مروجي المخدرات في تبوك

تواصل- واس:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على (6) مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وكر مخدرات بتبوك:

وقد ضبط بحوزتهم ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القات المخدر بجازان:

وقبل ساعات تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

بينما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (84) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مادة الحشيش المخدر:

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (32) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

خلال ساعة.. 3 ضربات استباقية تطال مهربي السموم في جازان