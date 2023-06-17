السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هل عمل الابن بالقطاع الخاص يؤدي إلى نقص دعم الأب من حساب المواطن؟
وكر مزود بكاميرات مراقبة.. الإطاحة بـ 6 من مروجي المخدرات في تبوك
اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية
للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض
أحد أسرع 10 قطارات كهربائية.. قطار الحرمين يقدم خدمات متميزة لراحة ضيوف الرحمن

الرئيسية

 /

محليات

 /

هل عمل الابن بالقطاع الخاص يؤدي إلى نقص دعم الأب من حساب المواطن؟

هل عمل الابن بالقطاع الخاص يؤدي إلى نقص دعم الأب من حساب المواطن؟

هل عمل الابن بالقطاع الخاص يؤدي إلى نقص دعم الأب من حساب المواطن؟
٠٤:٠٦:٢٥ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول عمله في القطاع الخاص، وعلاقته بنقص الدعم عن والده.

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يريد الاستعلام عن حساب الموطن حق والده هل ينقص في حال عمله (الابن) في القطاع الخاص؟.

رد حساب المواطن:

وتفاعل حساب “خدمة المستفيدين”، مع السؤال، ورد بالقول :” في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل،وسيتم احتسابه من ضمن الدخل وفي حال انطبقت على رب الأسرة شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن يمكنك إستخدام حاسبة الدعم التقديرية .. اضغط هنا

وفي وقت سابق، أجاب حساب المواطن على اعتراض أحد المواطنين بأنه يأتيه 400 ريال فقط شهريا في حسابه من الدعم.

اعتراض لحساب المواطن:

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين : “السلام عليكم لو سمحت أنا مقدمه على حساب المواطن مع والدتي و ينزل لنا شهريا ٤٠٠ ريال فقط مع العلم انه المفروض ينزل لنا ١٠٤٠ شهريًا مع الزيادة و في البداية لمن قدمت اعتراض نزلت ١٠٤٠ بس الآن لمن أقدم اعتراض ينرفض و يقول هذا المبلغ صحيح”.

وأجاب حساب المواطن بالقول :” وعليكم السلام ،نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم”.

تنبيه من حساب المواطن:

وفي وقت سابق نبه برنامج حساب المواطن، أنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم برنامج حساب المواطن حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
بشرى للعمال.. وزير الإسكان: معالجة أوضاع السكن لمليون عامل

بشرى للعمال.. وزير الإسكان: معالجة أوضاع السكن لمليون عامل

٠٦:٣٣ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٢٠
إحالة محامٍ للادعاء بتهمة النصب على «مدعية» والكذب على المحكمة

إحالة محامٍ للادعاء بتهمة النصب على «مدعية» والكذب على المحكمة

٠٧:١٩ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦
مستشفيات الرياض تتأهب لمواجهة الغبار

مستشفيات الرياض تتأهب لمواجهة الغبار

٠٦:٠٩ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
تدشين أول جمعية أهلية للشفافية والنزاهة بالمملكة

تدشين أول جمعية أهلية للشفافية والنزاهة بالمملكة

٠٨:٥٩ م، السبت، ٠٧ مايو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *