السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في الرياض وجدة والحدود الشمالية.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ”الحشيش” و”الشبو”
هل عمل الابن بالقطاع الخاص يؤدي إلى نقص دعم الأب من حساب المواطن؟
وكر مزود بكاميرات مراقبة.. الإطاحة بـ 6 من مروجي المخدرات في تبوك
اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية
للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في الرياض وجدة والحدود الشمالية.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ”الحشيش” و”الشبو”

في الرياض وجدة والحدود الشمالية.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ”الحشيش” و”الشبو”

في الرياض وجدة والحدود الشمالية.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ”الحشيش” و”الشبو”
٠٤:٢٢:٣٩ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على عدد من مروجي المخدرات، في عدة مناطق، شملت الرياض، وجدة، والحدود الشمالية، وجازان.

حشيش وشبو وميثافيتامين

وألقت مكافحة المخدرات، القبض على مواطنين مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، فضلا عن القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي الوقت نفسه، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

اقرأ أيضا:

بمناطق ومدن مختلفة.. “مكافحة المخدرات” تضبط مروّجي المواد المخدرة بأنواعها

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– الاتصال بـ(999) في بقية مناطق المملكة.

– رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليو الحدود الشمالية الرياض القض على مروجي مخدرات جازان جدة مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
يطوّل الشعر ويبني جذوره.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن “النشا”

يطوّل الشعر ويبني جذوره.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن “النشا”

٠٧:٢٦ م، الأثنين، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
فقيه: تأسيس شركة نقل للعاملات.. قريباً

فقيه: تأسيس شركة نقل للعاملات.. قريباً

٠٨:١٢ م، الخميس، ٠١ يناير ٢٠١٥
«منظمة حقوقية»: عشرات المحتجين المعتقلين في إيران يواجهون هذا الخطر

«منظمة حقوقية»: عشرات المحتجين المعتقلين في إيران يواجهون هذا الخطر

٠٢:٥٦ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
الحرف التقليدية بالقصيم.. صناعات تراثية لم يهزمها التطور (صور)

الحرف التقليدية بالقصيم.. صناعات تراثية لم يهزمها التطور (صور)

٠٨:٠٧ م، الأحد، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *