في الرياض وجدة والحدود الشمالية.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ”الحشيش” و”الشبو”

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على عدد من مروجي المخدرات، في عدة مناطق، شملت الرياض، وجدة، والحدود الشمالية، وجازان.

حشيش وشبو وميثافيتامين

وألقت مكافحة المخدرات، القبض على مواطنين مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، فضلا عن القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي الوقت نفسه، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

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الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– الاتصال بـ(999) في بقية مناطق المملكة.

– رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.