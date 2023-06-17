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الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية

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الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية

الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية

الغذاء والدواء: رصد 182 مخالفة خلال 5650 زيارة تفتيشية
٠٣:٣٥:٤٥ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تقريرها عن شهر مايو، مشيرة إلى أنها رصدت “182” مخالفة خلال “5650” زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها خلال شهر مايو 2023م.

زيارات ورصد:

وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت “3575” زيارة لمنشآت غذائية، و”448″ زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و”1627″ لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و”985″ جولة رصد وتقصّ على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

إغلاق 14 منشأة:

وذكرت أنها أغلقت “14” منشأة لعدم حصولها على ترخيص، وأوقفت “2” من خطوط الإنتاج، وأتلفت “2822” كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ “45.170” إرسالية، تم رفض “504” منها.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الغذاء والدواء زيارة تفتيشية

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