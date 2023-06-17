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للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض

للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض

للباحثين عن عمل.. وظائف صحية شاغرة في عدة تخصصات بالرياض
٠٣:٣٣:٥٧ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

استشاري أمراض الكبد.

استشاري أمراض المخ والأعصاب.

استشاري مشارك طب أعصاب الأطفال.

ممارس الوقاية من العدوى ومكافحتها.

أخصائي علم الأوبئة.

أخصائي صحة البيئة.

أخصائي تمريض.

والمزيد…

عن المدينة:

مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية  شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع  بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
السعودية اليوم فرص عمل وزارة الصحة وظائف شاغرة

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