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اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

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اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

اليورو عند 4.09… أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
٠٣:٤١:٠٤ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.80

فرنك سويسري 4.19

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.21

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ويوم أمس الجمعة، ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع أمام الدولار، و15 عامًا أمام الين الياباني.

جاء ذلك بعد قرار المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، ووصولها لأعلى مستوياتها في 22 عامًا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، قرار الفائدة مجددًا في محاولة للسيطرة على الأسعار.

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أخبار السعودية اليوم أسعار العملات الأجنبية البنك المركزي سعر اليورو مقابل الريال

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